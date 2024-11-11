Швеция выбрала бразильский C-390 Embraer в качестве нового военно-грузового самолета

Швеция закупит самолеты C-390 Millennium бразильской компании Embraer. Она будет использовать их в качестве нового военного грузового самолета. Об этом сообщил Embraer.

Эта сделка знаменует собой первую покупку C-390 страной в Северной Европе. Расширение своего присутствия за рубежом за счет увеличения продаж C-390 было ключевой целью оборонного подразделения Embraer, передает Reuters.

Швеция стала шестой европейской страной, выбравшей этот самолет, наряду с Австрией, Чехией, Венгрией, Нидерландами и Португалией.

"Это решение открывает новую главу в бразильско-шведских отношениях", - заявили в Embraer. Бразилия в прошлом уже покупала истребители Gripen у шведского концерна SAAB