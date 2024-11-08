На территории Польши нашли два воздушных шара с контрабандными сигаретами

В Подляском воеводстве обнаружили два контрабандных воздушных шара с контрабандными сигаретами. Об этом сообщило RMF24.
Согласно информации, к обоим шарам, один из которых в пятницу утром обнаружил житель города Кольно, были прикреплены пакеты с сигаретами. Мужчина проинформировал чрезвычайные службы о воздушном шаре и передал его полиции.
После пиротехнической проверки выяснилось, что внутри были сигареты без польского акциза.
Похожий шар обнаружили в селе Шацилувка Сокольского района.
О похожем случае сообщали 17 октября: тогда в Польше возле границы с Беларусью был найден воздушный шар.