Последнее обновление: 08.11.2024 16:26

На территории Польши нашли два воздушных шара с контрабандными сигаретами

В Подляском воеводстве обнаружили два контрабандных воздушных шара с контрабандными сигаретами. Об этом сообщило RMF24.

Согласно информации, к обоим шарам, один из которых в пятницу утром обнаружил житель города Кольно, были прикреплены пакеты с сигаретами. Мужчина проинформировал чрезвычайные службы о воздушном шаре и передал его полиции.

После пиротехнической проверки выяснилось, что внутри были сигареты без польского акциза.

Похожий шар обнаружили в селе Шацилувка Сокольского района.

О похожем случае сообщали 17 октября: тогда в Польше возле границы с Беларусью был найден воздушный шар.

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