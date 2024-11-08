Последнее обновление: 08.11.2024 16:26

В Узбекистане законодательно запретили использовать животных в цирковых представлениях

В Узбекистане вступает в силу закон, запрещающий использовать животных в цирковых представлениях. Соответствующее постановление приняло правительство страны с целью защиты прав животных и предотвращения их эксплуатации.

Закон запрещает использование в цирковых представлениях всех видов животных, включая слонов, тигров, львов, медведей, обезьян и других.

Отмечается, решение поддерживается многими правозащитниками и зоозащитниками, которые считают, что использование животных в цирке — это жестокая форма эксплуатации.

Запрет вводится с 1 января 2025 года. Этим же документом запрещаются содержание диких животных в государственных и передвижных цирках (шапито) и использование их в цирковых представлениях.

Животные, включенные в перечень, могут содержаться в зоопарках и питомниках (террариумах, океанариумах, серпентариях и других), организованных юридическими лицами на основании разрешений Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Дикие и ядовитые животные, внесенные в Красную книгу Узбекистана, могут содержаться только в специальных питомниках.



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