Лукашенко по-прежнему хочет вернуть молодежь в деревню. Это следует из его заявлений, озвученных на фестивале тружеников села "Дожинки" в Полоцке (Витебская область).

"Село должно идти в ногу со временем. Нам надо вернуть в деревню молодежь и приобщить ее к решению инновационных задач, создать условия для этого и давать возможность проявить себя", - сказал пенсионер.

По его словам, надо создавать современные агрогородки, строить жилье, обеспечить хорошие условия труда и зарплаты.

"Без этого никакая молодежь туда не пойдет", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что в стране появилось немало молодых фермеров, занимающихся выращиванием различных видов сельхозпродукции - от фундука до яблок и арбузов.

"Если мы говорим об условиях, нельзя игнорировать и материальные стимулы. Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов, которые едут работать на село - арендное жилье, финансовое, транспортное обеспечение и так далее", - перечислил Лукашенко "плюшки", которые в его понимании должны простимулировать молодое поколение захотеть жить в деревнях и селах.