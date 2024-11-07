Полеты из Украины планируют возобновить в начале 2025 года

Полеты в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь" - возобновятся до конца января 2025 года. Об этом заявил старший партнер страховой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме.

"Думаю, если нам повезет, то в январе у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать из Украины", - сказал Эллисон, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

По его словам, обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов", но президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт "Борисполь".

"Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на "Борисполе", однако начальный фокус - "Львов". Семь минут полета от Польши", - сказал старший партнер компании Marsh McLennan.

Он отметил, что пассажирские Airbus-320 и Boeing-737 также, как и небольшой пассажирский авиалайнер, потребуют страховки минимум на три четверти миллиарда долларов.

По словам Эллисона, окончательное решение относительно полетов будут принимать в Офисе президента. Оно будет зависеть от работы противовоздушной обороны, ситуации с безопасностью.

"Я продолжаю говорить, что Львов гораздо безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю", - сказал он.