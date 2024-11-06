Последнее обновление: 06.11.2024 18:00

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться днем

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь в ходе торгов днем, рынок оценивает промежуточные результаты президентских выборов и ждет официальных данных о запасах в США.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:04 составляли $74,68 за баррель, что на $0,85 (1,13%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,83 (1,15%) и составила $71,16 за баррель.

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