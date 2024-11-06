Последнее обновление: 06.11.2024 11:23

Цены на нефть эталонных марок утром в среду снижаются

Нефть эталонных марок дешевеет утром в среду после уверенного роста накануне, рынок оценивает промежуточные результаты президентских выборов и неофициальные данные о запасах в США.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляли $74,57 за баррель, что на $0,96 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,45 до $75,53 за баррель, причем в ходе сессии их цена поднималась выше $76 за баррель впервые с 24 октября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снизилась на $0,86 и достигла $71,13 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,51 - до максимальных за две недели $71,99 за баррель.

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