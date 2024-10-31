Цены на нефть эталонных марок днем продолжают повышаться

Цены на нефть остаются в плюсе днем в четверг.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:59 составляет $72,97 за баррель, что на $0,42 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые фьючерсы на январь дорожают на $0,46 до $72,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,50 до $69,11 за баррель.