Военные США получили доступ к ИИ от Meta

Meta открыла свои ИИ-технологии для правительственных учреждений и оборонных подрядчиков США и союзников.

Большие языковые модели Llama стали доступны для более чем десяти американских агентств, включая Lockheed Martin Corp., Booz Allen Hamilton Holding Corp. и Palantir Technologies Inc.

Политика компании запрещает использование ИИ в любых проектах, связанных с военной сферой, войной, ядерной промышленностью или шпионажем. Для оборонных агентств США и их подрядчиков сделаны исключения.

«Будучи американской компанией, которая во многом обязана своим успехом предпринимательскому духу и демократическим ценностям США, Meta хочет внести свой вклад в обеспечение безопасности, защиты и экономического процветания Америки, а также ее ближайших союзников», - говорится в блоге компании.

Помимо США, Llama доступны для правительственных агентств и подрядчиков в Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Они «обязаны внедрять искусственный интеллект этично, ответственно и в соответствии с международным правом», пишет Meta.