Литва приостановила оформление грузовиков на границе с Беларусью

В литовском пункте пропуска «Мядининкай» приостановлено оформление грузовиков. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«Сегодня, 6 ноября, по информации литовской стороны въезд фур в пункт пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны – Каменный Лог) приостановлен», - говорится в сообщении.

Согласно информации, это связано с обновлением программного обеспечения таможенных баз. Завершение работ запланировано на 12:00.

При этом оформление легкового транспорта и автобусов не прекращалось.

ГПК рекомендует грузоперевозчикам учитывать озвученную информацию при планировании поездок в Литву.