Рабочие Boeing приняли предложенные корпорацией условия повышения зарплаты

Рабочие завода авиаконцерна Boeing в понедельник согласились на новое предложение руководства предприятия и завершили забастовку, которая длилась почти два месяца и практически остановила производство. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на профсоюз работников авиапредприятия.

Большинство членов профсоюза (59%) проголосовали за новый контракт, который предполагает повышение заработной платы на 38% в течение четырех лет, заявил профсоюз.

Изначально концерн предлагал повысить зарплаты рабочим на 25%, к финалу забастовки — на 35%. Профсоюз призывал к повышению зарплаты на 40%. Уже после начала забастовки авиаконцерн объявил о сокращении штата на 10% — это около 17 тыс. рабочих мест.

Достижение договоренности с профсоюзом должно укрепить позиции авиапроизводителя, который в последнее время столкнулся с финансовыми трудностями и объявил о сокращении штата, а также генерального директора Boeing Келли Ортберга, который был назначен на эту должность в августе на фоне проблем компании с самолетами 737 MAX.