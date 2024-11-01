В Латвии начал действовать запрет на пребывание машин с белорусскими номерами

В Латвии с 1 ноября начал действовать запрет на пребывание на территории страны транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси.

Согласно поправкам, принятым осенью 2024 года, зарегистрированные транспортные средства, которые находились на территории Латвии, нужно было либо вывезти, либо зарегистрировать для участия в дорожном движении по латвийским дорогам до 31 октября текущего года.

После установленного срока белорусские автомобили смогут въехать в Латвию только один раз для транзитного пересечения территории страны, заранее подав заявку.

Законопроект не касается лиц с ограниченной подвижностью, которые управляют принадлежащими им автомобилями, зарегистрированными в Беларуси, и въезжают в Латвию с целью посетить родственников.

Кроме того, по рекомендации Министерства иностранных дел машины с белорусскими номерами смогут въехать в Латвию в особых случаях, связанных с безопасностью. В таких случаях лицам необходимо будет получить разрешение от Службы финансовой разведки для въезда на территорию Латвии.

Сейм также разрешил гражданам Беларуси, получившим в Латвии статус беженца или альтернативный статус, регистрировать в стране свои транспортные средства сроком до трех лет.

В случае несоблюдения новых правил транспортное средство могут конфисковать в пользу Украины.

Напомним, легковые автомобили с выданными в Беларуси регистрационными номерами не могут въезжать в Латвию не могут въезжать еще с 16 июля.

Кроме того, с 16 августа въезд в Литву всех легковых авто, зарегистрированных в Беларуси, запрещен.

Эстония вслед за Латвией и Литвой также запретила въезд легковым автомобилям с выданными в Беларуси регистрационными номерами.