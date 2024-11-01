Toyota и NTT инвестируют более $3 млрд в разработку автопилота на базе ИИ

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor и крупнейшая телекоммуникационная компания Японии Nippon Telegraph & Telephone (NTT) договорились инвестировать $3,3 млрд в разработку программного обеспечения для автономного вождения с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg.

Две компании планируют совместно инвестировать 500 млрд иен ($3,3 млрд) в период до 2030 года.

Цель инвестиций состоит в том, чтобы внедрить технологию до 2028 года и поделиться ею с другими компаниями.

Технология будет полагаться на искусственный интеллект для работы сети, которая поможет прогнозировать и реагировать на дорожно-транспортные происшествия в надежде повысить безопасность дорожного движения.

"Передача больших объемов данных будет иметь решающее значение, потому что транспортные средства с программным обеспечением становятся все более распространенными", – заявил главный исполнительный директор Toyota Кодзи Сато.

В 2017 году Toyota и NTT создали партнерство по совместной разработке легковых автомобилей, подключенных к 5G, а в 2020 году объявили об объединении капиталов для совместной работы над проектом "умного города".

Toyota разрабатывала собственную программную платформу под названием Arene, но в прошлом году ее разработка была отложена, когда после неожиданного увольнения топ-менеджера компании Woven by Toyota ее программный стартап был закрыт.