Израильская авиация нанесла новые удары по южным пригородам Бейрута

ВВС Израиля в пятницу вновь атаковали южные окрестности ливанской столицы Бейрута, нанеся серию интенсивных авиаударов. Об этом сообщает телеканал LBCI.

Согласно информации, в результате бомбардировки обрушились десятки строений, в районе вспыхнули пожары.

Под удары, в частности, попали муниципалитет Гхобейри, местные шоссе, муниципалитет Харет-Хрейк, который входит в состав пригорода Дахия. Район Дахии, населенный преимущественно шиитами, считается оплотом движения "Хезболла".

По некоторым данным, Израиль нанес не менее десяти ударов. Перед ними израильские военные предупредили мирных жителей о готовящейся акции.

Вместе с тем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что за сутки атаковала свыше 200 целей Хезболлы и группировки ХАМАС в Ливане и секторе Газа.