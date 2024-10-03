Последнее обновление: 03.10.2024 18:00

Израиль утром 3 октября нанес удар по центру Бейрута

Утром 3 октября Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек, семеро получили ранения. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на власти Ливана.

По данным источника издания в службе безопасности, атака была направлена на объект в центральном районе столицы Ливана Бачура, неподалеку от здания парламента и правительственных учреждений.

Также сообщается, что три ракеты попали в южный пригород Дахия, где на прошлой неделе был убит предводитель Хезболлы Хасана Насраллу, сообщили ливанские силовики.

Накануне израильские военные заявили, что к их наземным операциям в Ливане присоединились регулярные пехотные и бронетанковые подразделения, поскольку ракетная атака Ирана и обещание Израиля ответить возмездием вызвали опасения, что нефтедобывающий Ближний Восток может оказаться вовлеченным в масштабные разборки.

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