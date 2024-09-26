Израиль готовится к возможной наземной операции в Ливане

Глава Генштаба израильской армии Герци Халеви сообщил о подготовке к возможной наземной операции в Ливане против ливанской радикальной группировки "Хезболла".

Халеви во время армейских учений, имитирующих наземное наступление в Ливане, обратился к военнослужащим 7-й бронетанковой бригады, сообщает The Times of Israel.

"Вам слышно самолеты наверху. Мы атакуем весь день. Мы делаем это и для подготовки на местах к возможному вторжению, и для продолжения нанесения ударов по "Хезболле", – заявил Халеви.

Он также пообещал мощный ответ на запуск из Ливана баллистической ракеты по Тель-Авиву, который будет совершен до конца дня.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь пообещал, что десятки тысяч израильтян, эвакуированные на севере Израиля из прилегающих к границе с Ливаном районов, смогут вернуться в свои дома.

"Я не могу вдаваться в подробности обо всем, что мы делаем, но могу сказать вам одно: мы полны решимости безопасным образом вернуть наших жителей на севере в их дома", – подчеркнул он.

В коротком видеообращении Нетаньяху также указал, что движение "Хезболла" в результате израильских обстрелов пострадало сильнее, чем могло себе представить.