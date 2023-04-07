Израиль нанес удары по объектам ХАМАС на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее самолеты поразили несколько объектов на юге Ливана, принадлежащих группировке ХАМАС.

"ЦАХАЛ атаковала объекты инфраструктуры и другие объекты террористической организации на юге Ливана", - сообщили израильские военные, передает Интерфакс.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ не позволит ХАМАС действовать с территории Ливана, который израильтяне называют ответственным за обстрелы с его территории. Израильские СМИ отмечают, что громкие взрывы слышны в городе Тир на юге Ливана.

Утром в пятницу ЦАХАЛ нанесла авиаудары по объектам в секторе Газа после ракетного обстрела с территории Ливана накануне. Согласно сообщению армейской пресс-службы, за пусками ракет по северу Израиля стоит группировка ХАМАС.

Как написала The Times of Israel, по данным израильских властей, всего было выпущено 34 ракеты, 29 из них перехвачены системой ПРО.

В Ливане заявили, что ракеты, по-видимому, запускали с территории лагерей палестинских беженцев. Также Бейрут опровергал сообщения об ответных артиллерийских обстрелах израильской армии.

Тем временем израильские СМИ пишут, что в ночь на пятницу из Газы в сторону Израиля было запущено по меньшей мере 10 ракет. Сирены, предупреждающие о воздушном нападении, звучат в нескольких израильских населенных пунктах. ЦАХАЛ пока не комментирует эти сообщения.