Ливан выпустил десятки ракет по северу Израиля, сообщают местные СМИ, отмечая, что система ПВО "Железный купол" перехватила не все ракеты.

Под обстрелом оказались города Бетцет и Шломи в Западной Галилее. По предварительным данным, один человек был ранен шрапнелью в деревне Фассута неподалеку от границы с Ливаном и женщина получила травмы, спеша в бомбоубежище.

Израильские военные сообщили, что в связи с обстрелом в воздух поднимались истребители. ЦАХАЛ совершил ответный обстрел по окрестностям города Тир на юге Ливана.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху получает регулярные отчеты о происходящем. Позднее в четверг он проведет совещание с руководителями силовых структур, передает Интерфакс.

Ответственность за ракетный обстрел Израиля пока не взяла на себя ни одна организация. Times of Israel отмечает, что за несколько часов до этого действующая в Ливане "Хезболла" предупредила, что поддержит любые действия палестинцев в ответ на рейды израильских силовиков в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.