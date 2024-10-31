Президент Таджикистана потребовал прекратить преследование граждан за лайки в соцсетях

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон потребовал от МВД прекратить преследование граждан за лайки в социальных сетях. Это требование было озвучено 29 октября на церемонии открытия государственного учреждения по подготовке высококвалифицированных военных кадров в Душанбе.

«Следует отметить, что наряду со значительными результатами в деятельности правоохранительных органов наблюдаются и многочисленные недостатки. Например, в последнее время органы считают за доказательства тот факт, что некоторые граждане в социальных сетях ставят лайки на распространяемые материалы и видеоролики, вследствие чего испытывают огромные затруднения. Иными словами, некоторые органы безосновательно возбуждают против них уголовные дела. Этим действиям необходимо положить конец», - сказал Рахмон, которого цитирует его пресс-служба