Последнее обновление: 31.10.2024 17:16

ЕС рекомендовал гражданам обзавестись запасами на трое суток

Еврокомиссия посоветовала жителям стран Евросоюза обзавестись запасами самого необходимого на трое суток на случай кризисных ситуаций, таких как кибератаки и диверсии. Соответствующая рекомендация содержится в представленном 30 октября докладе регулятора об усилении гражданского и военного обеспечения.

Авторы доклада рекомендуют разработать инструкции для граждан по обеспечению себя предметами первой необходимости, а также на случай химических, биологических или ядерных инцидентов.

"Один клик способен вывести из строя электросети и погрузить во тьму целые города", – отметила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, которую цитируют немецкие медиа.

Еврокомиссия также рекомендовала учредить европейский день подготовки к кризисным ситуациям, чтобы разъяснить населению о необходимости принимаемых мер. Авторы доклада пришли к вводу о недостаточной готовности ЕС к гибридным атакам России и попыткам дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.

Эксперты считают необходимым создание специальной антидиверсионной сети, которая в числе прочего обеспечит более эффективное взаимодействие между национальными спецслужбами и разведцентром ЕС. По мнению авторов доклада, для борьбы с терроризмом, шпионажем и диверсиями нужно создать правовые рамки, обеспечивающие доступ к зашифрованным данным.

В докладе также содержится рекомендация создать единый европейский рынок оборонной продукции. Это, по мнению авторов, позволит устранить барьеры при закупках оружия и военной техники.



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