Последнее обновление: 30.10.2024 16:12

Иранские власти неожиданно решили снять запрет на импорт в страну новых моделей iPhone

Власти Ирана снимают запрет на импорт в страну iPhone 14-й серии и выше, действовавший с 2023 года. Об этом сообщает Market Watch со ссылкой на министра телекоммуникаций страны Сатара Хашеми.

Как написал министр в соцсети X (ранее Twitter), проблемы с регистрацией новых моделей iPhone в Иране были "решены", и президент страны Масуд Пезешкиан одобрил такой шаг.

Хашеми отметил, что соответствующие импортные меры будут анонсированы в скором времени.

Таким образом, страна сможет начать импортировать iPhone 14-й, 15-й и 16-й серий.

После введения запрета все iPhone новее 13-й серии, появлявшиеся в Иране, переставали работать в мобильных сетях страны спустя месяц, то есть после истечения срока, на который разрешен приезд туристов, отмечает Market Watch.

При этом iPhone 13 и более ранние версии смартфонов Apple Inc. продолжали импортироваться в Иран.

Согласно правительственной статистике, до введения запрета около трети всего импорта мобильных телефонов в Иран приходилось на долю iPhone.

В 2020 году руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи критиковал импорт iPhone и в целом товаров класса "люкс" из США.



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