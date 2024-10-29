В Беларуси с 1 ноября повысят бюджет прожиточного минимума

В Беларуси с 1 ноября повысят размер бюджета прожиточного минимума (БПМ). Об этом сообщает Минтруда и соцзащиты.

Согласно информации, БПМ в среднем на душу населения с 1 ноября вырастет до 437,8 рубля. Это на 4,8 рубля больше, чем сейчас. Новый размер БПМ будет действовать до конца января 2025 года.

Так, для трудоспособного населения БПМ будет составлять 468,58 рубля, пенсионеров — 319,93 рубля, детей в возрасте до трех лет — 274,09 рубля, в возрасте от трех до шести — 365,59 рубля, от шести до восемнадцати — 436,16 рубля .

От величины бюджета прожиточного минимума зависят в том числе пособия семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, повышения и доплаты к пенсиям для отдельных категорий пенсионеров, пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 10 БПМ (4378 рублей), второго и последующих — 14 БПМ (6129,2).

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности единовременно составит 100% БПМ (437,8 рубля).

Ежемесячные выплаты семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет — 50% БПМ (218,9 рубля), на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (кроме ребенка-инвалида) — 50% БПМ (218,9).

Пособие на ребенка-инвалида старше 3 лет составит 306,46 рубля (70% БПМ), по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет — 437,8 (100%), с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет — 525,36 (120%), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ — 306,46 (70%).

По данным Минтруда, пособиями, которые исчисляются из БПМ, охвачено более 167 тыс. детей.