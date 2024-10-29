В Эстонии пенсионный возраст в 2027 году составит 65 лет и один месяц

Министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало подписала проект постановления правительства республики, согласно которому возраст выхода на пенсию по старости в 2027 году составит 65 лет и один месяц.

Возраст выхода на пенсию должен быть объявлен за два года, то есть правительство должно утвердить возраст выхода на пенсию по старости к началу следующего года.

С 2027 года возраст выхода на пенсию по старости будет определяться по календарному году, а не по году рождения. Это означает, что для каждого календарного года будет устанавливаться новый возраст выхода на пенсию по старости.

"Новые формулы расчета пенсионного возраста по старости были приняты шесть лет назад. С одной стороны, это способствует увеличению трудового стажа, по которому рассчитываются пенсии, с другой – нам неизбежно приходится иметь дело с сокращением численности населения трудоспособного возраста", – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало, которую цитируют эстонские СМИ.

Возраст выхода на пенсию по старости зависит от ожидаемой продолжительности жизни людей в возрасте 65 лет и рассчитывается как среднее значение за пятилетний период. Например, для расчета пенсионного возраста в 2027 году используется средняя продолжительность жизни в 2019-2023 годах. Новые основы и формула расчета пенсионного возраста были приняты Рийгикогу в законе о государственном пенсионном страховании в 2018 году, и согласно этому правительство с 2025 года должно устанавливать возраст пенсии по старости ежегодно к 1 января.

В 2027 году пенсионного возраста по старости достигнут люди, родившиеся в 1962 году, за исключением тех, кто родился в декабре. Люди, родившиеся в декабре, достигнут возраста 65 лет и одного месяца в январе 2028 года, а пенсионный возраст наступит в 2028 году, точная дата которого будет определена в постановлении о пенсионном возрасте 2025 года.

Для обеспечения устойчивости пенсионной системы возраст выхода на пенсию по старости повышался с 1994 года, то есть в общей сложности четыре раза. В 2009 году было принято решение повысить пенсионный возраст до 65 лет к 2026 году. Наконец, было принято решение, что пенсионный возраст начнет меняться с 2027 года в соответствии с изменением ожидаемой продолжительности жизни, поэтому изменение пенсионного возраста является статистическим и зависит от изменения ожидаемой продолжительности жизни.