Прибыль аудитора PwC падает в Азии после скандалов в Китае и Австралии

Бизнес PwC в Азии сократился за 2024 год после того, как из-за скандалов компания потеряла клиентов в Китае и была вынуждена продать свое подразделение по оказанию консультационных услуг государственным органам в Австралии. Об этом пишет Financial Times.

Компания PwC сообщила о снижении прибыли в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 12,7% за год, закончившийся 30 июня, что отражает потерю доли рынка в регионе и компенсирует рост на Ближнем Востоке и в Европе.

В целом глобальная прибыль PwC за год выросла на 1% по сравнению с 3,1% за предыдущие 12 месяцев. Фирма не сообщает о прибыли в долларовом эквиваленте, но сообщает о доходах, которые за год, прошедший до июня, составили рекордные $55,4 млрд, что на 3,7% больше, если исключить влияние валютных колебаний.

Выручка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, самом маленьком из регионов PwC, в 2023 финансовом году упала с $10 млрд до $9,3 млрд, что на 5,6% меньше в местных валютах. В Америке, крупнейшем регионе, выручка выросла с $23,5 млрд до $24,3 млрд, то есть на 3,4%, а прибыль увеличилась на 3,8%.

Для сравнения: рост доходов в 2023 году составил 9,9%.

Двойные скандалы в Азиатско-Тихоокеанском регионе усилили замедление консалтингового рынка, что также привело к снижению темпов роста у конкурентов, включая Deloitte и EY, в их последних финансовых годах.