Кнессет Израиля утвердил закон о запрете БАПОР

Кнессет Израиля утвердил закон о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на израильской территории. Об этом сообщает CNN.

В поддержку инициативы выступили 92 депутата, против – 10.

Израиль считает, что некоторые сотрудники БАПОР были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В ответ на эти обвинения агентство начало внутреннее расследование, на время проведения которого несколько международных доноров БАПОР приостановили его финансирование. Позже агентство снова начало получать деньги доноров.

В августе этого года БАПОР уволило девять сотрудников, поскольку выяснилось, что они могли участвовать в организации вторжения ХАМАС в Израиль, когда было убито более 1200 израильтян и более 250 захвачено в заложники.

Израиль заявил, что этих мер недостаточно. По его данным, более 450 сотрудников БАПОР были боевиками террористических групп в Газе. Власти страны также утверждают, что гуманитарные объекты ООН в Газе, такие как, например, школы, использовались боевиками в качестве опорных пунктов, складов вооружения и в других военных целях. БАПОР отрицал эти обвинения.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге заявил, что администрация президента США Джо Байдена считает, что властям Израиля стоит отказаться от законопроекта о запрете деятельности БАПОР.

По его словам, агентство играет важную роль в доставке гуманитарной помощи мирному населению сектора Газа. Никакая другая организация не может заменить его в разгар военных действий, подчеркнул Миллер.