Рестораны, гостиницы и кафе стран Балтии будут протестовать против высоких налогов

Рестораны, гостиницы и кафе Литвы готовятся к акции протеста в Вильнюсе в следующий четверг против повышения налогов – подобные акции запланированы в Эстонии и Латвии. Об этом сообщает LRT.

Эвалда Шишкаускене, председатель Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов, организатор протеста в Литве, сообщила, что представители сферы гостеприимства соберутся перед зданием правительства в Вильнюсе.

Кроме того, во время протеста в ресторанах и кафе будет воспроизводиться запись, освещающая текущую ситуацию в секторе.

"Латвийцы будут протестовать возле Сейма (в Риге), а эстонцы – во всех ресторанах. Мы все будем протестовать одновременно", – сказала Шишкаускене в интервью BNS.

В то время как эстонские рестораны прекратят работу на 20 минут, литовские решили не последовать их примеру, поскольку, по словам главы ассоциации, это имело бы слишком большое влияние на их сектор, который и без того находится в затруднительном положении.

"Потребление и так резко упало, и если мы напугаем людей, чтобы они закрылись (на время протеста), они могут немедленно обанкротиться. Ситуация настолько ужасна, что вы даже не можете себе представить", – сказала она.

Согласно официальной статистике, совокупные продажи литовских ресторанов, кафе и других заведений общественного питания за январь-август 2024 года сократились на 7,3% в годовом исчислении, до €1,056 млрд, не считая НДС.

Ставка НДС для заведений общественного питания была снижена до 9% в июле 2021 года, чтобы помочь бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Но в начале этого года она была снова повышена до стандартного 21%.

Как сообщалось, Сейм Литвы в июле одобрил поправки к закону об упаковке и обращении с отходами, которые запрещают использование пластиковой посуды в кафе и ресторанах.