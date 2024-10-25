Двух белорусок обвиняют в контрабанде 200 тонн польских яблок в Россию

В отношении двух гражданок Беларуси возбуждено уголовное дело за контрабанду в Россию польских яблок под видом молдавских.

Как сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК), они вместе с другими лицами участвовали "в преступной схеме по перемещению через Беларусь с использованием поддельных документов 10 грузовиков с польскими яблоками и их дальнейшей незаконной транспортировкой в Россию".

По утверждению ГТК, гражданки за участие в махинациях получали материальное вознаграждение, по этой схеме "в Россию переместили более 200 тонн польских яблок".

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 228 Уголовного кодекса (контрабанда), максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

В Беларуси действует запрет на импорт и реализацию отдельных категорий товаров из "недружественных стран", среди которых фигурирует и Польша.