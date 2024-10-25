В Германии обеспокоены растущими угрозами наркотрафика

В правительстве Германии обеспокоены растущими угрозами из-за деятельности сетей наркоторговцев. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на закрытый документ, направленный по запросу парламентской фракции ХДС.

В документе выражают оценку, что немецким таможенникам стоит готовиться к повышенным угрозам в связи с активностью наркоторговцев, и указывают также на угрозы из-за борьбы между собой конкурирующих кланов. Минфин вспоминает ситуацию под Кельном, где была серия случаев с подбрасыванием взрывчатки в дома и похищением соперников.

Отмечается, что все большей проблемой становятся попытки нелегального ввоза кокаина через немецкие порты.

В более давнем письме, о котором NDR и WDR писали летом, таможенники жаловались на то, что иногда представители криминальных группировок оказываются лучше вооруженными, чем они, когда злоумышленники пытаются отбить изъятые партии наркотиков.

В ответе правительства говорится, что этот вопрос уже обсуждается с директоратом таможенной службы.

Кроме того, готовятся дополнительные специальные сканеры для портовых таможенников в Гамбурге, что должно улучшить и ускорить проверку контейнеров с грузами на наличие наркотиков.

В конце сентября сотрудники сети дисконтных супермаркетов в Германии обнаружили 95 кг кокаина, спрятанных в ящиках с бананами, а на прошлой неделе разоблачили наркобанду, которая занималась доставкой пиццы с кокаином.