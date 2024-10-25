Baykar рассчитывает завершить строительство завода в Украине в 2025 году

Турецкая компания Baykar рассчитывает завершить строительство завода в Украине в августе следующего года. Об этом генеральный директор компании Халук Байрактар рассказал в интервью Reuters.

"Мы завершили строительство на 80% и сейчас заказываем оборудование. Дата старта производства будет определена ходом войны, но объект будет готов в августе 2025 года", – сказал он.

Ожидается, что на этом заводе будет производиться модель Bayraktar TB2 и его вариант с более тяжелой грузоподъемностью TB3.

По словам Байрактара, Baykar инвестирует $300 млн в течение следующих пяти лет в разработку турбовинтового двигателя для беспилотника Akinci. Затем начнет разрабатывать турбовентиляторный двигатель для Kizilelma, беспилотного боевого аппарата класса "воздух-воздух", который сейчас проходит летные испытания.

Сейчас Akinci и Kizilelma используют двигатели украинского производства.