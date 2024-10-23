Последнее обновление: 23.10.2024 18:00

Временный налог на богатство во Франции может стать постоянным

Левые и правые в парламенте Франции объединили усилия, чтобы сделать временный налог на богатство, предложенный правым правительством, постоянным, что стало серьезным ударом по правительству меньшинства премьер-министра Мишеля Барнье.

В среду правительство Франции соберется, чтобы обсудить, стоит ли использовать спорную меру для принятия государственного бюджета на 2025 год без голосования в парламенте, сообщила пресс-секретарь правительства Мод Брежон.

Правительство предложило ввести специальный налог на богатство на три года, чтобы сократить дефицит бюджета, который, по прогнозам, может достичь 6,1% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2024 году, в то время как, по правилам Европейского союза, дефицит не должен превышать 3% ВВП, пишет AFP.

Однако во вторник вечером левые депутаты присоединились к центристской партии MoDem, которая входит в правящую коалицию, с целью проголосовать за то, чтобы сделать налог постоянным.

Правительство Барнье, пришедшее к власти в сентябре, поддерживают 212 из 577 членов Национальной ассамблеи, поэтому для получения голосов ему приходится полагаться на поддержку правой популистской партии "Национальное объединение" (RN).



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