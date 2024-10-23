Последнее обновление: 23.10.2024 11:51

Позиция Беларуси в глобальном Индексе верховенства права ухудшилась

Беларусь заняла 105-е место из 142 в Индексе верховенства права за 2024 год. Об этом свидетельствует рейтинг стран, который ежегодно составляет неправительственная организация World Justice Project.

Таким образом, за год страна опустилась на одну строчку рейтинга, набрав 0,45 балла (шкала от 0 до 1, где 1 — строжайшая приверженность верховенству права).

Наихудшие показатели у Беларуси предсказуемо в части ограничения полномочий правительства (0,26), открытости власти (0,31), соблюдении прав человека (0,34) и соблюдении закона в уголовном правосудии (0,39).

Россия в этом году находится на 113-м месте, Украина — на 88-м, Польша — на 33-м, Литва — на 18-м, Латвия — на 21-м.

В первую десятку вошли: Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Германия, Новая Зеландия, Люксембург, Нидерланды, Ирландия, Эстония.

В последних рядах засветились Камбоджа, Афганистан, Гаити, Мьянма, Никарагуа, Конго, Египет, Судан и Камерун. Замыкает рейтинг Венесуэла.



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