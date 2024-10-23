В двух минских микрорайонах ночью будет отсутствовать водоснабжение

В минских микрорайонах "Курасовщина - 1, 2" с вечера 23 октября будет отсутствовать водоснабжение. Об этом сообщил Мингорисполком со ссылкой на УП "Минскводоканал".

"С 22.00 23 октября до 06.00 24 октября в микрорайонах "Курасовщина - 1, 2" будет отсутствовать водоснабжение. Это связано с производством плановых строительных работ ОАО Трест №15 "Спецстрой", - говорится в сообщении.

Кроме того, может измениться качество воды в период запуска водопроводной сети.

Для жителей будут доставлены автоцистерны с питьевой водой по адресам: ул. Ландера, 8, ул. Ландера, 62/2, ул. Корженевского, 4, ул. Корженевского, 17, ул. Казинца, 76.