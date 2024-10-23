Последнее обновление: 23.10.2024 11:51

Беларусь подписала документы в сфере гражданской авиации с Саудовской Аравией, Кувейтом и Марокко

Беларусь подписала документы в сфере гражданской авиации с Саудовской Аравией, Кувейтом и Марокко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

"Подписаны межправительственное соглашение о воздушном сообщении с Королевством Саудовская Аравия, меморандум о взаимопонимании с авиационными властями Государства Кувейт, протокол переговоров по итогам консультаций с авиационной администрацией Королевства Марокко", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что делегация Департамента по авиации Минтранса принимает участие в конференции ИКАО ICAN 2024 по проведению переговоров о воздушных сообщениях, которая проходит в Малайзии.

"Состоялись также переговоры с авиационными властями Объединенных Арабских Эмиратов, на которых обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества", - проинформировала пресс-служба.



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