Binance запустила в Азербайджане "Криптошколу"

Ведущая мировая блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов Binance и ее образовательное подразделение Binance Academy объявили о запуске углубленного курса для продвинутых пользователей из Азербайджана в рамках образовательного проекта "Криптошкола".

Проект "Криптошкола" был запущен в начале 2024 года и состоял из базового образовательного курса с набором доступных онлайн-модулей, целью которого было предоставить знания начинающим пользователям о блокчейне и криптовалютах. В проекте приняли участие более 1000 человек из стран СНГ.

Главной целью нового курса в рамках "Криптошколы" является дать более глубокие знания в вопросах технологии блокчейна, децентрализованных приложений (DApps), децентрализованных финансов (DeFi), NFT, криптотрейдинга и многого другого.

Курс состоит из 70 модулей и продлится с 22 октября до 22 ноября 2024 года. Начать обучение может любой желающий пользователь Binance, образовательная инициатива абсолютно бесплатная. По окончанию курса слушатели получат сертификат о прохождении. В рамках образовательной инициативы всех участников ждут награды за выполнение заданий, а также розыгрыш призов Iphone 15 и AirpodsPro Max.

"Образовательные инициативы продолжают быть основой нашей стратегии, направленной на масштабное внедрение цифровых активов. Азербайджан уверенно занимают ведущие позиции по темпам принятия криптовалют, и мы стремимся обеспечить пользователей глубокими и актуальными знаниями о технологии блокчейн и криптовалютах", - отметил глава регионов Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Африки в Binance Кирилл Хомяков.