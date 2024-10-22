Цены на нефть снизились из-за замедления роста спроса в Китае

Цены на нефть снизились, когда США возобновили усилия по прекращению огня на Ближнем Востоке, а замедление роста спроса в Китае продолжало давить на рынок. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 19 центов, или на 0,3%, до $74,1 за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ноябре снизились на 18 центов до $70,43 за баррель в последний день торгов по этому контракту как основному.

Более активно торгуемые фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре, которые скоро станут основным контрактом, потеряли 14 центов, или 0,2%, до $69,9 за баррель.

И Brent, и WTI завершили торги в понедельник почти на 2% выше, компенсируя некоторые потери после более 7% падения на прошлой неделе, на фоне непрекращающихся боевых действий на Ближнем Востоке и обеспокоенности рынка из-за возможного ответа Израиля против Ирана, что может привести к перебоям в поставках нефти.