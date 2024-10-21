Последнее обновление: 21.10.2024 11:31

Boeing предварительно договорился с лидерами бастующего профсоюза

Boeing Co. достиг предварительного соглашения с лидерами Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (IAM). Об этом пишет The Wall Street Journal.

Новое предложение Boeing предусматривает повышение зарплат сотрудников на 35% в течение четырех лет. Изначально компания была готова увеличить зарплаты на 25%, однако затем улучшила его. Последнее предложение, предполагавшее подъем зарплат на 30%, было отвергнуто порядка 95% сотрудников Boeing, являющихся членами IAM, несмотря на то что лидеры профсоюза рекомендовали принять его.

Профсоюз сообщил о полученном от Boeing предложении в минувшие выходные, заявив, что оно "заслуживает рассмотрения" членами профсоюза.

Голосование по этому вопросу состоится в 23 октября.

Забастовка, длящаяся уже более месяца, стоит Boeing порядка $1 млрд в месяц.

Авиастроительный концерн сообщил о планах уволить до 10% сотрудников и ухудшил прогноз финпоказателей, а также анонсировал план привлечения капитала на $25 млрд.



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