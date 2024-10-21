Украина разработала беспилотник для перехвата "шахедов"

Украина разработала беспилотник Sting для перехвата иранских "шахедов"

Как сообщают украинские медиа, новое оружие будет использоваться для преследования и перехвата Shahed-136 вместо обычных средств ПВО для защиты украинских городов от российских обстрелов.

Разработчики, группа Wild Hornets, утверждают, что дрон может летать со скоростью более 160 км/ч на высоте около 3 км.

Sting имеет классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом, выступающим вверх из центра, где установлена боеголовка и камера.

Он будет пилотироваться с земли с помощью очков виртуальной реальности, позволяющих оператору точно видеть, куда он летит. Будущая разработка будет иметь систему наведения с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту фиксировать враждебные цели.

Подобные беспилотники используются для перехвата российских разведывательных дронов, летающих высоко и медленно над полем боя. Но Sting станет первым беспилотником, специально разработанным для борьбы с иранскими "шахедами".

"Его средняя стоимость в десятки раз ниже, чем у "шахеда"", - сообщил источник из Wild Hornet о дроне Sting.

Использование недорогих дронов-камикадзе для уничтожения "шахедов" поможет Украине сохранить запасы ракет ПВО.