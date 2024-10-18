Nokia сократила почти 2 тысячи рабочих мест в Китае в рамках масштабной программы сокращения расходов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Это стало частью общего плана, объявленного в прошлом году, который предусматривает сокращение до 14 тыс. работников. По состоянию на конец 2023 года у компании было около 10 400 работников в Китае.

Nokia, как и ее северный конкурент Ericsson, уменьшает расходы из-за низкого уровня продаж, поскольку операторы телекоммуникаций откладывают или сокращают расходы на модернизацию инфраструктуры. В Китае, крупнейшем рынке 5G в мире, европейские компании уступают местным конкурентам, таким как Huawei и ZTE.

Представитель Nokia сообщил, что компания занимает менее 5% доли рынка телекоммуникационного оборудования в Китае. Бизнес стал еще сложнее из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем, когда китайские операторы начали отказываться от европейского оборудования, а США и некоторые европейские страны, в свою очередь, отказываются от китайских технологий.

Кроме сокращений в Китае, Nokia объявила о дополнительных 350 сокращений в Европе, из которых 48 придутся на Финляндию. Компания уже уволила 7500 работников и сэкономила €500 млн в рамках более широкой программы. По состоянию на сегодня в Nokia работают 78 500 человек.