ЕС поддержал Польшу в вопросе мигрантов

Лидеры государств-членов ЕС выразили солидарность с Польшей в вопросе противодействия нелегальным мигрантам, а также решимость по обеспечению эффективного контроля над внешними границами ЕС. Об этом говорится в итоговом документе заседания Евросовета.

В частности, в документе подчеркивается важность имплементации принятого законодательства ЕС и применения действующего законодательства с целью наилучшего решения текущих вызовов.

"Кроме того, следует рассмотреть новые пути предотвращения и противодействия нелегальной миграции в соответствии с правом ЕС и международного права", – говорится в итогах.

Кроме этого, лидеры государств-членов ЕС акцентировали, что "нельзя позволить России и Беларуси или любой другой стране злоупотреблять ценностями, включая право на убежище и подрывать демократии".

"Европейский Совет выражает свою солидарность с Польшей и государствами-членами, которые сталкиваются с этими вызовами. Исключительные ситуации требуют соответствующих мер", – говорится в документе.

Евросовет напомнил о решимости обеспечить эффективный контроль над внешними границами ЕС всеми доступными средствами.