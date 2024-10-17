В Албанию прибыли первые переправленные из Италии мигранты

Италия переправила в Албанию первых мигрантов, которые будут размещены в этой стране по договору с албанским правительством в ожидании решения по их ходатайствам о предоставлении убежища в Италии.

Как сообщает AFP, 16 выходцев из Бангладеш и Египта доставили в албанский порт на военном корабле ВМС Италии, рейс занял 36 часов. После выгрузки их сопроводили до ворот нового центра приема беженцев, где они останутся до вынесения в Италии решения по их ходатайствам.

Соответствующее соглашение между Италией и Албанией было заключено в начале 2024 года. Оно предусматривает размещение в Албании до 36 тыс. прибывших в Италию мигрантов. Договор заключен на пятилетний срок. Размер компенсации, который Италия начнет платить Албании, оценивается в 160 млн евро в год.

Италия стала первым государством ЕС, на практике реализовавшим такой подход к решению проблемы большого количества мигрантов, прибывающих из неблагополучных стран. Правозащитные организации резко критикуют такую политику, но премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что "Италия подала хороший пример".