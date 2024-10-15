Google заказала ядерные реакторы для своих центров обработки данных

Компания Google заключила соглашение со стартапом Kairos Power, которая предоставит компании доступ к небольшим ядерным реакторам для обеспечения энергетических потребностей в развитии искусственного интеллекта. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно договору, Google обязуется покупать электроэнергию, произведенную семью новыми реакторами, которые будут способны генерировать 500 мегаватт электроэнергии, передает The Wall Street Journal.

Это соглашение стало первым шагом к коммерческому внедрению малых модульных ядерных реакторов в США, которые обещают сократить расходы и сроки строительства энергетических объектов.

Малые модульные ядерные реакторы Kairos Power планирует запустить в США в период с 2030 по 2035 годы.

Ядерная сделка позволит компании Google получить энергию с нулевым выбросом углерода для обеспечения энергоемких центров обработки данных искусственного интеллекта.

Старший директор Google по энергетике и климату Майкл Террелл подчеркнул, что конечной целью является достижение круглосуточной безуглеродной энергии, которая будет дополнять ветровую и солнечную энергию.

Обе компании отказались комментировать стоимость соглашения или отвечать на вопрос о том, будет ли Google финансировать строительство малых модульных реакторов или просто платить за электроэнергию после их строительства.

Компания Kairos, расположенная в Аламеде (Калифорния), разработала реактор, охлаждаемый не водой, а расплавленной фтористой солью. В 2023 году компания получила от ядерного регулятора США разрешение на строительство демореактора мощностью 50 МВт в Теннесси.