Последнее обновление: 15.10.2024 15:16

Городские власти Праги запретили туристические барные туры по ночам

Городские власти Праги 14 октября запретили так называемые барные туры (pub crawl) – посещение ряда баров в течение ночного времени, которые часто организуют туристические компании. Об этом сообщает ČTK.

Согласно решению, барные туры в столице Чехии с 22:00 до 6:00 будут запрещены. На обычные туристические группы запрет распространяться не будет.

Причиной принятия запрета назвали "неразумное употребление алкоголя и деструктивное поведение, связанное с барными турами".

Это, утверждают законодатели, может "создать впечатление отсутствия культуры в обществе, снизить чувство безопасности", а также "негативно повлиять" на восприятие Праги туристами, инвесторами и жителями.

Пражское агентство Pub Crawl, известное ночными барными турами, раскритиковало действия городских властей, назвав запрет популизмом. Там указали, что гиды предупреждают туристов о необходимости вести себя тихо, а сами туры продолжаются не позднее 00:30.

Прага уже давно имеет дело с алкогольным туризмом – поездками молодых иностранцев, в частности для употребления алкоголя, а также с переполнением центра города посетителями.

По данным Чешского статистического управления, в 2023 году в пражских отелях и пансионатах остановилось 7,4 млн туристов – на четверть больше, чем за год до того.

Ранее по теме


<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование