Последнее обновление: 14.10.2024 18:00

Диверсия в ФРГ едва не привела к авиакатастрофе

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) раскрыло детали инцидента с зажигательными устройствами в посылках: одна из таких посылок загорелась на складе DHL в Лейпциге в июле.

Как сообщил глава BfV Томас Хальденванг, только удачное стечение обстоятельств позволило тогда избежать еще большей катастрофы.

В момент активации устройства посылка должна была находиться в воздухе, на борту рейса, который вез бы ее дальше по Германии. Однако этот рейс был задержан, и пожар произошел на земле. СМИ ранее сообщали, что опасная посылка прибыла из стран Балтии. В связи с инцидентом в Литве и Польше были арестованы двое человек, однако подробности расследования не приводятся, пишут немецкие медиа.

Между тем это не единственный произошедший летом подобный случай, о котором известно спецслужбам ФРГ. Ведомства исходят из того, что "нестандартные зажигательные устройства были отправлены намеренно, чтобы нанести ущерб компаниям, занимающимся грузоперевозками".

По их сведениям, эти диверсии могли быть организованы из РФ.



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