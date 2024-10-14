Последнее обновление: 14.10.2024 18:00

Франция намерена ужесточить миграционное законодательство

Французское правительство намерено принять в следующем году новый закон о миграции, который ужесточит иммиграционную политику и контроль на границах.

Такой план рассматривается как свидетельство сдвига французского правительства вправо после внеочередных парламентских выборов, прошедших в стране летом 2024 года, пишет AFP.

Правительство Мишеля Барнье намерено представить проект нового закона о миграции в парламент в начале следующего года. В частности, в нем планируется значительно увеличить максимальный срок содержания не имеющих документов мигрантов под стражей для упрощения их выдворения.

В качестве одного из вариантов предлагается продлить этот срок с 90 до 210 дней, что сейчас возможно только для подозреваемых в террористических преступлениях.



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