Власти Польши продлят поддержку потребителей электроэнергии в 2025 году

Поддержка потребителей энергии будет продлена в следующем году. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Кльоска.

Ведомство сейчас анализирует с Минфином решения, которые могут быть введены в 2025 году. В проекте государственного бюджета предусмотрены средства на защиту потребителей от высоких счетов за электроэнергию, заверила глава климатического ведомства.

«Несмотря на факторы, которые генерируют финансовые нужды, например, последствия наводнения и поддержка, на которую мы должны выделить деньги, средства на энергетическую защиту прописаны в бюджете. Мы также ищем дополнительные средства, поэтому защита будет продлена в следующем году», – пояснила Хенниг-Кльоска, которую цитируют польские медиа.

О ценах на электроэнергию в следующем году также рассказала замминистра климата Уршуля Зелиньская.

«Мы также работаем над другими решениями, проводя мониторинг ситуации производства и цен на энергию на рынке, и готовим юридические решения на случай, если бы появилась угроза вызывающего беспокойство роста цен на электричество. Мы этого не допустим. Мы стабилизируем цены на электроэнергию на текущий момент. И вовремя подготовим как юридические решения, так и бюджет», - отметила она.

До конца этого года домохозяйства пользуются защитой в виде максимальной цены в 500 злотых (116,3 евро) за мегаватт-час нетто. Домохозяйства с самыми низкими доходами могут претендовать на единовременный энергетический ваучер. В свою очередь максимальную цену за электроэнергию в размере 693 злотых (€161,2) за мегаватт-час платят местные органы власти, малые и средние предприятия, детские сады, больницы и школы.