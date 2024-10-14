Последнее обновление: 14.10.2024 14:15

Правительство Германии смягчило планы ужесточения миграционной политики

Правительство Германии смягчило свой план по усилению политики принятия искателей убежища, принятый в конце августа на фоне смертельных нападений с ножом в городе Золинген. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на соответствующий документ в своем распоряжении.

Одна из ключевых мер, которую немецкое правительство одобрило в конце августа, предусматривала отмену помощи искателям убежища, которые въехали в другую страну ЕС перед тем, как прибыть в Германию.

Это положение в обновленном плане сохранили, но добавили исключения, утверждает AFP.

Среди прочего, полная отмена помощи будет возможна лишь в том случае, если отъезд искателей убежища в страну ЕС, откуда они впервые прибыли, "является юридически и фактически возможным". Также, говорится в материале, лишение помощи не будет касаться детей.

"Мы не хотим стать причиной бездомности или обнищания искателей убежища, за которых несет ответственность другая страна-член ЕС", – пояснил изменения депутат от Шольцовой Социал-демократической партии Германии Дирк Визе.

Немецкое правительство представило свое предложение после того, как сириец, подозреваемый в связях с "Исламским государством", совершил нападение с ножом на вечеринке в Золингене, в результате которого погибли три человека.

Кроме того, для противодействия нелегальной миграции с 16 сентября проверки проводятся на всех границах Германии, чтобы уменьшить количество несанкционированных въездов.

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