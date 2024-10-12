Boeing объявил о сокращении 10% рабочих мест на фоне забастовки

Компания Boeing сократит 17 тысяч рабочих мест — 10% от общей численности ее сотрудников — и на год задержит первые поставки своего самолета 777X, а также понесет убытки в размере $5 млрд в третьем квартале на фоне забастовки, пишет Reuters.

Новый исполнительный директор Boeing Келли Ортберг сообщил в обращении к сотрудникам, что значительное сокращение штата необходимо «для соответствия нашей финансовой реальности» после продолжающейся забастовки рабочих компании в США, которая привела к приостановке производства самолетов 737 MAX, а также Boeing 767 и 777.

«Сокращения коснутся руководителей, менеджеров и работников», - говорится в обращении руководителя компании. Ортберг возглавил Boeing в августе, пообещав восстановить отношения с профсоюзом и сотрудниками.

«Бастующие рабочие, которые временно не получают зарплату, не хотят становиться безработными, которые не получают зарплату постоянно, - цитирует Reuters управляющего компании Great Hill Capital Томаса Хейса. - Я думаю, забастовка будет прекращена в течение недели, поскольку эти рабочие не хотят оказаться в числе 17 тысяч сокращенных».

Достижение соглашения о прекращении остановки работы имеет решающее значение для авиапроизводителя, который в среду подал иск о несправедливой трудовой практике, обвинив профсоюз в неспособности вести добросовестные переговоры, отмечает агентство.

Забастовка началась месяц назад. Около 33 тысяч сотрудников Boeing в Сиэтле и Портленде, состоящие в профсоюзе «Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли» (IAM), требуют увеличения зарплат на 40%. Компания выступила с предложением поднять оплату труда на 25%, оно было отвергнуто.

Руководитель Boeing поменялся на фоне проблем компании с самолетами 737 MAX.