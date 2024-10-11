Госстандарт Беларуси забраковал ряд моделей популярных иностранных брендов

Госстандарт Беларуси забраковал несколько видов одежды и обуви польских брендов Sinsay, Reserved и House.

В частности, опасными признаны детская одежда и обувь (куртки, джемперы, нижнее белье), а также модели для взрослых (брюки, шорты, пижамы). Госстандарт считает их не соответствующими техрегламентам Таможенного союза в основном по «гигроскопичности» или «воздухонепроницаемости».

В результате, эти виды одежды запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 14 октября.

Кроме того, в реестр небезопасной продукции внесли жилеты для мальчиков от турецкого производителя детской одежды — компании Blueland. Их запрещено ввозить в синеокую с 10 октября.