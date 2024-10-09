Членов грузинской банды скупщиков краденого задержали в Германии

В ходе рейдов на шести объектах в Баден-Вюртемберге, Гамбурге и Берлине задержаны 12 граждан Грузии, в отношении трех из них уже выданы ордеры на арест. Об этом сообщило земельное управление уголовной полиции Баварии.

Дело о создании преступной организации было возбуждено прокуратурой Мюнхена еще в 2022 году.

Задержанные граждане Грузии сформировали преступную группу с целью получения краденых вещей от своих соотечественников, находящихся в ФРГ, и дальнейшей транспортировки краденого в Италию и Грузию, проинформировалат полиция.

Главный подозреваемый по этому делу - 54-летний мужчина, работающий субподрядчиком Почты Грузии и отвечающий за отправку посылок из ФРГ в Грузию. Предполагается, что он использовал свой с виду легальный бизнес для перевозки краденых товаров, таких как велосипеды, мобильные телефоны, электронные товары, одежда и парфюмерия.