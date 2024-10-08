Последнее обновление: 08.10.2024 16:12

Дания оцифрует около 4 млн свидетельств о рождении с прошлого столетия

В Дании анонсировали создание цифрового архива миллионов сертификатов о рождении, выданных гражданам в прошлом веке. Об этом сообщает DR.

Национальный архив объявил о планах оцифровать сертификаты о рождении датчан за период с 1926 до 1973 года, которые в то время выписывали от руки. Таких – около 4 миллионов.

Этот цифровой архив планируют использовать, в частности, как базу данных для ретроспективных исследований в сфере здравоохранения.

"Проект создаст уникальную базу данных, беспрецедентную по размеру, детализации и временным рамкам", – отметила руководитель одного из исследовательских проектов в Центре клинических исследований и превенции заболеваний при больнице Bispebjerg og Frederiksberg.

Средства на реализацию проекта – 19 млн датских крон (€2,5 млн) – выделил фонд Novo Nordisk.



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